Af en analyse udarbejdet af boligsiden Boligdeal.dk fremgår det, hvilke kommuner det er mest og mindst populært for danskerne at bo i.

Nederst på listen ses Thisted, Morsø Sønderborg, Hjørring, Frederikshavn, Lemvig og Jammerbugt, der alle har en score på under 2.

I modsatte ende af skalaen er Samsø Kommune særdeles populær med den klart højeste score på 51.34.