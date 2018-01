Borgmester i Assens Kommune, Søren Steen Andersen (V), er bekymret for, at en ny gasrørledning bliver en hæmsko for udvikling af Tommerup, Tommerup St. og Brylle, hvis den bliver lagt på den strækning, Energinet foreslår.

- På langt sigt har vi en kommunestrategi om at binde Tommerup'erne sammen. Samtidig er det områder, vi har sagt er udviklingsområder, og hvor der skal bygges mange boliger. Det er meget Odense-nært, og vi kan se muligheder for at sælge byggegrunde der, siger Søren Steen Andersen.

- Jeg er bekymret over de store streger gennem kommunen. Jeg kontakter selvfølgelig ministeren og gør opmærksom på det i høringssvaret. Vi taler også sammen med Middelfart. På den østfynske side planlægger man at lægge den nye gasledning nogenlunde samme sted som den eksisterende. Hvorfor gør man ikke også det vest for Odense, spørger vi, siger Søren Steen Andersen, borgmester i Assens Kommune.

Gasrørledningen Baltic Pipe-projektet er et samarbejde mellem Energinet og det polske gastransmissionsselskab Gaz-System S.A. om en gasrørledning, der skal forbinde Danmark og Polen med de norske gasfelter.Gasrørledningen består af 800-950 km gasrør i Nordsøen, Danmark, Østersøen og Polen. Det ventes klar til drift i 2022. Udbygningen vil have en kapacitet på op til 10 milliarder kubikmeter gas om året. Ifølge Energinet vil projektet gavne forsyningssikkerheden. Polens energiforsyning er i øjeblikket usikker, fordi Polen er afhængig af gas fra det russiske selskab Gazprom.

Ifølge det foreløbige kort skal ledningen blandt andet gå i mellem de to Tommerup'er og tæt over Brylle.

Når gasrørledningen etableres, vil der være en sikkerhedsafstand, som skal overholdes. Hvor stor den bliver, ved Energinet ikke endnu. Men den bliver mindre end de 200 meter, der i planen er afsat på hver side af røret, lover selskabet. Søren Steen Andersen mener, det er pengene værd at lave rørledningen, så der kan bygges tæt op ad.

- Hvis man lægger rørledningen det rigtige sted og klassificerer den, så man kan bygge i nærheden, gør det knap så meget, siger han og henviser til en sag for nogle år tilbage.

- H. Skjøde Knudsen ville flytte fra Skalbjerg til Vissenbjerg, men det kunne de ikke komme til, fordi de så ville være indenfor 200 meter af en gasledning. Sådan noget der kan vi bare ikke have. Vi har ikke behov for, at vores råderum indskrænkes. Der er rigeligt med fredningslinjer, åbyggelinjer, jernbanebyggelinjer, paragraf tre og historiske mindesmærker. Hvis det her så kommer ovenpå det, indskrænker det vores muligheder for planmæssigt at kunne udvikle kommunen mange år frem, siger han.

Selvom borgmesteren er bekymret over de gener en eventuel gasrørledning kan medføre, er han enig i, at der er et behov for en.

- Polakkerne skal meget forståeligt ikke være afhængig af russisk gas. I det store billede er der et behov, og i Danmark har man også interesse i, at komme af med overskydende vindmøllestrøm. Derfor er det fint, der kommer en gasledning, den skal bare ligge rigtigt. Så må man betale prisen for at lægge den, så man tager hensyn og generer færrest borgere, siger han.