Faaborg: Kommunen vil indkalde til borgermøde om et planlagte boligbyggeri på hjørnegrunden ved Jomfrulågen og Havnegade. Mødet skal holdes den 6. februar, har kommunalbestyrelsen netop besluttet.

Det sker i forbindelse med en otte ugers høringsfase, hvor folk kan give deres besyv med til de lokalplanforslag, der nu ligger klar.

I 2013 udløste det et ramaskrig, da der blev fremlagt planer om at bygge en Fakta-butik på stedet, og Torben Smith, SF, Ringe, forudså da også på byrådsmødet mandag, at høringsfasen vil give mange tilkendegivelser fra borgerne.

- Det havde nok været lettere, hvis vi bare havde ladet Fakta bygge for fem år siden, sagde han med et skælmsk blik i øjet.

Søren Kristensen (V) formand for Teknik og Miljøudvalget sagde, at stedet er "vigtigt, synligt og centralt". Han fortalte at planen lægger op til, at det kan laves 18-19 boliger med tilhørende parkeringspladser, og at der kan bygges i to en halv etages højde.

I bogen "Faaborg - sådan set" fortæller lokalhistoriker Kaj Mehr, at Jomfrulågen er en af byens ældste gader og hed for over 500 år siden Jomfrustræde, og her boede de fattigste af byens indbyggere som natmændene, rakkerne og de prostituerede, som tidligere ironisk blev benævnt jomfruer. Sidst i 1600-tallet blev der sat en låge op i strædet for at sætte en stopper for smugleriet af varer uden om byportene, hvor der skulle betales afgift, og siden blev gaden kaldt Jomfrulågen.