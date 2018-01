- Det er et meget kompliceret koncept, fordi det er en privat forretning i en offentlig institution. Samtidig er økonomien lille og arbejdsindsatsen stor, så det er ikke bare i Kerteminde Kommune, men over hele landet, at det er svært at finde forpagtere, fortæller Allan Sjørslev.

Traditionelt har sportshallernes cafeteriaer været passet af en privat forpagter. Men tiderne har ændret sig over årene, og forpagtere er blevet svære at finde.

Mange opgaver Som ansat i et halcafeteria er der en omfattende lister af opgaver, der skal løses. Det er ikke bare at lange de fedtfattige pommes frites over disken sammen med en øl, når håndboldholdet er færdige med at træne, fortæller Allan Sjørslev.- Der skal bages kage og boller, der skal smøres sandwich og løses andre opgaver i madladningen. Der skal ekspederes, og når der er arrangementer skal der både dækkes bord og serveres. Det er f. eks. når en forening holder møde eller kursus, eller når der er stævner. Desuden er der hele den administrative del med indkøb og lagerstyring.

Allan Sjørslev, leder af Kerteminde Sport og Fritid, har ikke kunnet finde forpagtere til cafeteriaerne i Kerteminde Idrætscenter og Langeskov Idrætscenter. I stedet fået mulighed for at lade de to cafeteriaer være socialøkonomiske virksomheder. Steder, hvor folk, der ikke umiddelbart er plads til på det almindelige arbejdsmarked, kan få en chance.

Kerteminde: - Det passer mig fint, at idrætscentrene er blevet et sted, hvor folk kan få en ekstra chance. Det kan ramme dig eller mig næste gang.

- For mig at se må det være et krav, at man kan få noget sundt at spise i en idrætshal. Så når du køber pomfritter her, så er de stegt uden olie, og de er GMO-fri, med pølsen følger der et hjemmebagt pølsebrød, vores grovboller er glutenfri, og sandwicherne er frisksmurte, og så kan man også tage et stykke hjemmebagt drømmekage.

- Endnu er det ikke helt på plads, men jeg er ved at have modellen færdig på tegnebrættet, og så bliver næste skridt at tage kontakt til kommunens erhvervsafdeling, som kan udpege de borgere, der kan have gavn af at komme ud til os.

- Da Cuba stoppede, besluttede vi selv at overtage opgaven, nu hvor der politisk var givet grønt lys for muligheden, fortæller Allan Sjørslev.

Det blev institutionen Cuba, (der tilbyder beskyttet beskæftigelse og afklaring for unge), som tog over og drev cafeteriaet frem til april sidste år.

Da den sidste forpagter gav op i Kerteminde for tre år siden, holdt vi et stort møde med de foreninger, der benytter hallen. Vi diskuterede forskellige modeller, og vi endte med at vælge den socialøkonomiske model, fortæller Allan Sjørslev.

Indtil nu har Allan Sjørslev drevet cafeteriaerne i "nøddrift" med unge piger, medens den socialøkonomiske virksomhed er ved at blive udformet.

Og så har han 26-årige Eva Jensen som en solid og erfaren hjælp i Kerteminde Idrætscenter. Hun var en del af Cuba-holdet, og hun er blevet så glad for sit arbejde i hallen, at hun blev, da de stoppede.

Eva Jensen har et handicap, der forhindrer hende i at have et fuldtidsjob, så hun arbejder 12 timer om ugen. Blandt andet har hun fast vagt om onsdagen, når der er op mod et par hundrede seniorer dyrker gymnastik i senioridrætten - og skal have kaffe bagefter.

- Det er en vagt, jeg er glad for, for de er så søde og hjælper til, når de kan se, at der er brug for det, siger hun og tilføjer med et grin:

- Jeg er bare ikke så glad for, når de synger.

For Eva Jensen betyder de 12 timer om ugen, at der er noget at stå op til:

- Hvis jeg ikke havde det her, så ville jeg gå hjem og gå ned, for så ville jeg ikke vide, hvad jeg skulle bruge min tid på. Det er så dejligt at kunne komme herud og møde andre mennesker og mobbe Allan. Og så kan jeg da også mærke, at jeg har flere penge, end da jeg var på kontanthjælp.