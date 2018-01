FJORDAGER: I fodboldens stille periode sker der store forandringer i Fjordager Fodbolds klubhus på Østbirkvej, der trænger til en meget kærlig hånd. 400.000 kroner er skaffet hos kommune, Fionia Fonden og sponsorer, og Claus Eisner, nyansat bestyrer, er sammen med frivillige og håndværkere i gang med nedbrydning af vægge med videre.

Lokaler lægges sammen og renoveres fra bunden, og målet er at skabe tidssvarende rammer for små og store fodboldspillere i klubben. Blandt andet med nye møbler, ny teknik og muligheder for Playstation og for at se film. (RAS)