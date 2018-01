En venezuelansk pilot, der var eftersøgt for at have skudt mod regeringsbygning, er blevet dræbt af politiet.

En venezuelansk politipilot, der var eftersøgt for at have stjålet en helikopter og affyret skud mod regeringsbygninger i Caracas forrige sommer, er mandag blevet dræbt af politiet.

Det oplyser et højtstående medlem af Venezuelas regering til CNN.

Det er ikke lykkedes den amerikanske tv-station at få oplysningen om drabet på piloten - Oscar Perez - bekræftet fra uafhængig side.

Men ifølge en meddelelse fra indenrigsministeriet i landet var der mandag ildkamp mellem en "terroristcelle" og politifolk i en forstad til Caracas.

Kraftigt bevæbnede mænd åbnede ild mod politiet og forsøgte at bringe et køretøj fyldt med sprængstoffer til eksplosion.

To politibetjente blev dræbt og fem såret, mens fem personer fra "terroristcellen" blev anholdt, fremgår det af meddelelsen.

Tidligere mandag havde Oscar Perez lagt videoer ud på sociale medier, hvor han oplyste, at hans gruppe var under angreb. Perez holder en riffel, mens han taler til kameraet.

- Vi skyder ikke, og de bliver ved med at angribe os. Vi forsøger at forhandle, fordi der er uskyldige mennesker her, siger han og tilføjer, at politiet "bogstaveligt talt ønsker at dræbe os".

Det var i slutningen af juni 2016, at det usædvanlige "luftangreb" fandt sted.

Fra en helikopter, der tilhørte politiet, blev der affyret skud mod indenrigsministeriet i Venezuelas hovedstad, Caracas

Ingen personer kom til skade under beskydningen, der skete samtidig med store folkelige protester mod præsident Nicolas Maduro og hans regering.

Mistanken samlede sig hurtigt om Oscar Perez. Den dengang 36-årige pilot blev beskyldt for at stå i spidsen for en gruppe tidligere politifolk, der havde vendt sig mod regeringen.

Et par dage senere blev helikopteren fundet efterladt på en strand ved Det Caribiske Hav.

Trods en stor menneskejagt lykkedes det Oscar Perez at holde sig på fri fod.

CNN viste fredag et interview med den eftersøgte pilot.

- Det er bedre at gå ud og kæmpe for en ny fremtid end at dø knælende for dette regime, siger han i interviewet.