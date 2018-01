Danmarks Lærerforening kalder det alarmerende, at mange af landets skoler mangler skolelærere.

Rundt om i de danske klasseværelser er der mangel på skolelærere.

Det skriver Politiken med henvisning til tal fra Kommunernes Landsforening (KL) og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Ifølge KL oplever 41 procent af kommunerne mangel på kvalificeret arbejdskraft på skoleområdet. Faktisk er det alle landets regioner, der melder om omfattende mangel på lærere.

Hos Danmarks Lærerforening råber man vagt i gevær.

- Det her er alarmerede. Især fordi det bliver værre og værre. Det har tidligere været geografisk bestemt, men nu er det altså i samtlige regioner, siger formand Anders Bondo Christensen til Ritzau.

- Det er helt afgørende for elevernes udbytte af undervisningen. Vi er nødt til at komme problemet til livs, og det skal derfor atter blive attraktivt at være lærer, tilføjer formanden.

Michael Ziegler (K), formand for løn- og personaleudvalget i KL, anerkender problemet.

Man han maner også til besindighed. Til Politiken vurderer han, at lærermanglen vil gå i sig selv inden for de næste fire år, blandt andet fordi antallet af skolebørn ventes at falde.

- Problemet skal tages alvorligt her og nu. Vores analyse viser, at vi vil have en udfordring med lærermangel frem til 2022, så det er en overskuelig periode, siger Michael Ziegler til avisen.

Mange skoleledere fortæller ifølge Politiken, at lærermanglen har konsekvenser for kvaliteten af undervisningen.

Hver sjette lærer i folkeskolen har ingen læreruddannelse. Per Fibæk Laursen, professor på Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse, mener, at det giver grund til bekymring, skriver avisen.