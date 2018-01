Spillerne skal bruge aftenen på at rase ud over en uacceptabel præstation mod Tjekkiet, mener Mikkel Hansen.

De danske håndboldherrer leverede en uacceptabel præstation, da holdet meget overraskende tabte 27-28 til Tjekkiet ved EM.

Det mener Mikkel Hansen efter en forestilling, der fik et meget uventet forløb set i lyset af Danmarks flotte åbningskamp i lørdags.

- Det er klart, at det ikke er acceptabelt, det vi leverede. Jeg synes ikke, at vi med respekt for hinanden kan levere sådan en indsats.

- Der er ikke andet at gøre end at være rasende i aften over, at jeg personligt og vi som hold ikke har kunnet gøre det bedre, siger Mikkel Hansen.

Danmark gik ellers ind til kampen som kæmpestor favorit, men det lykkedes aldrig at demonstrere den forventede overlegenhed på banen.

I stedet blev tjekkerne lukket ind i kampen, efterhånden som en fornuftig dansk start blev forvandlet til en ordentlig gang roderi.

- Angrebsmæssigt lavede vi for mange fejl især i første halvleg, hvor vi simpelthen smed for mange bolde væk, og vores returløb var måske heller ikke godt nok.

- Vi brændte ekstremt mange chancer i hele kampen. Det var jo ikke, fordi vi ikke kom frem til gode chancer.

- Det viser, at hvis vi ikke er på 100 procent, så kan vi tabe til næsten hvem som helst. Det er selvfølgelig ikke godt nok, at vi står her og har tabt til Tjekkiet, konstaterer Mikkel Hansen.

Uanset hvordan det går i den sidste puljekamp mod Spanien, står det klart, at Danmark går videre til mellemrunden. Men det kan blive med alt fra nul til fire point i bagagen.

- Det gode ved disse turneringer er, at der kommer en kamp igen om to dage, og der håber jeg at se et rigtig meget bedre spillende dansk hold.

- Ellers får vi da ørerne i maskinen mod et godt spansk hold, siger Mikkel Hansen.