Regeringen vil indføre nye krav, der gør familiesammenføring lettere for danskere og sværere for udlændinge.

Regeringen og udlændingeminister Inger Støjberg (V) vil med nye integrationskrav gøre det sværere for udlændinge at få familiesammenføring i Danmark.

Samtidigt vil de gøre det lettere for udlandsdanskere at få en ægtefælle bragt til Danmark. Det skriver Jyllands-Posten.

Det er det såkaldte indflytningskrav, som regeringen vil erstatte med seks betingelser for at få familiesammenføring. Disse betingelser gør familiesammenføring mere udfordrende at få, for personer der ikke er integrerede.

- Vi skal sikre, at de personer, der bliver familiesammenført til Danmark, reelt bliver integreret og kommer til at bidrage til samfundet, siger Inger Støjberg til Jyllands-Posten.

Tilknytningskravet har gjort det udfordrende for udlandsdanskere at tage deres udenlandske ægtefælle med hjem til Danmark.

Derfor vil regeringen altså skrotte dette krav.

I stedet skal en person opfylde minimum fire af de seks nye betingelser, hvis vedkommende skal få godkendt familiesammenføring.

Betingelserne består blandt andet af, at personer, der søger om familiesammenføring, skal bestå en prøve i dansk på et relativt højt niveau.

Derudover skal personen og ægtefællen opfylde mindst tre af fem andre krav, der blandt andet omhandler beskæftigelse og uddannelse.

Regeringen vil herudover foretage yderligere stramninger, hvor det blandt andet skal være umuligt at få familiesammenføring, hvis man bor i et udsat boligområde.

Disse nye krav vil næsten gøre det umuligt for visse personer at få familiesammenføring. Det vurderer forskningsdirektør i VIVE Torben Tranæs.

- Det vil helt klart gøre det sværere - grænsende til det umulige - at få en ægtefælle hertil for personer, der er meget lidt integrerede, siger han til Jyllands-Posten.

Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet er positive, men De Radikale er ikke begejstrede og kalder forslaget for uddannelsessnobberi.