Palæstinensiske ledere opfordrer Den Palæstinensiske Befrielsesorganisation (PLO) til at trække bevægelsens anerkendelse af Israel tilbage, skriver det franske nyhedsbureau AFP.

- PLO opfordres til at ophæve anerkendelsen af Israel, indtil Israel anerkender staten Palæstina, hedder det i en palæstinensisk erklæring.

Det er uklart om erklæringen er bindende.

Palæstinensiske ledere mødtes tidligere mandag for at blive enige om et svar på, hvad de opfatter som Trumps angreb på deres langvarige kamp for at få oprettet en palæstinensisk stat.

Den palæstinensiske præsident, Mahmoud Abbas, har i de seneste dage fremsat flere hårde fordømmelser af USA, og han siger, at Israel har "afsluttet" den vigtige Oslo-fredsproces fra 1990'erne med dets handlinger.

- Israel har gjort det af med Oslo, siger den palæstinensiske præsident, som søndag betegnede Trumps fredsbestræbelser i Mellemøsten som "århundredets slag i ansigtet".

Abbas har tidligere sagt, at USA ikke længere kan spille nogen rolle i fredsprocessen i Mellemøsten som følge af Trumps Jerusalem-beslutning.

Trump besluttede 6. december, at USA skulle anerkende Jerusalem som Israels hovedstad. Det brød med årtiers international konsensus.

Israelske ledere rettede mandag hård kritik mod Abbas.

Den israelske forsvarsminister, Avigdor Lieberman, siger, at Abbas har "mistet forstanden"og har opgivet udsigten til forhandlinger, fordi han ønsker en konfrontation med både Israel og USA.

Israels uddannelsesminister, Naftali Bennett fra bosætterpartiet Partiet for Det Jødiske Hjem, kalder udtalelserne fra Abbas for dennes politiske svanesang.

En palæstinenser blev tidligere mandag skudt og dræbt af israelske soldater under sammenstød på Vestbredden, siger lokale embedsmænd.

Talsmændene oplyser, at det var den 17. palæstinenser, som er blevet dræbt, siden 6. december.

Også en israelsk soldat er blevet dræbt i det samme tidsrum.