Leibhaverboliger ved åen eller flere grønne rekreative områder til gavn for fællesskabet? Det var det helt centrale emne, da fremtiden for Dalum Papirfabrik mandag aften var til debat.

Dalum Papirfabrik kort fortalt Byudviklingsområdet ved det tidligere Dalum Papirfabrik ligger cirka 3,5 kilometer fra gågaden i Odense, hvis man tager turen ind ad Dalumvej og Sdr. Boulevard. Afstanden er kortere, hvis cykel- eller gangstier benyttes. Dalum Papirfabrik udgør sammen med de ubebyggede tilstødende arealer mod øst og landskabet mod vest et over 300.000 kvadratmeter stort areal. Området støder op til Dalum Kirke, Dalum Kloster, Fruens Bøge, Den Fynske Landsby samt eksisterende villaområder i Dalum. Odense Å løber direkte gennem området fra syd mod nord. Helhedsplanen for området udstikker, at der kan opføres 72.000 kvadratmeter ny bebyggelse, hvoraf boliger udgør hovedparten. Produktionen på Dalum Papirfabrik stoppede i 2012. Kilde: Helhedsplan for omdannelse af Dalum Papirfabrik

For spørgsmålet om, hvad der skal ske med det store område tæt på bymidten er noget, der optager folk. Det var tydeligt at mærke.

Aftenens ordstyrer, adm. direktør Anne Velling fra By- og Kulturforvaltningen, glædede sig over, at så mange var mødt frem.

Og det var da også glædeligt, konstaterede flere af de, som stillede spørgsmål fra salen. Men det blev også påpeget, at det store fremmøde nok ikke kun skal ses som et udtryk for stor interesse, men også for stor bekymring.

Tilhører Peter Frandsen påpegede netop det og udtrykte bekymring over, om det er det helt forkerte projekt med hundredevis af boliger og massiv byudvikling, der er i støbeskeen. Han påpegede, hvordan ganske andre tanker i 2015 var på tegnebrættet, som i højere grad gik ud på at bruge området til rekreative formål til fordel for de mange fremfor boliger til få.

- Chancen for at lave det rigtige kommer kun én gang. Hvis man bebygger området, er der ingen vej tilbage, lød hans budskab, og det modtog stort bifald fra salen, hvor én kaldte det "beskæmmende hvis kommunen går på kompromis med å-beskyttelseslinjen for at tækkes nogle få liebhavere".

Også Henrik Bjerregaard fra Dalum var inde på det samme og påpegede, at Odense Kommune jo netop en gang for mere end 100 år siden for 53.00 kroner opkøbte et areal ved åen. Det skete for at etablere det, der i dag kendes som åndehullet Fruens Bøge, som hele byen har gavn af. Det samme burde kommunen gøre nu, og chancen kommer ikke igen, mindede også han om.