Faaborg-Midtfyn: På en god dag bugner kommunekassen af over 300 millioner kr., og politikerne vil have at pengene skal gøre gavn og yngle i form at investeringer, men der er uenighed om, hvad der må investeres i.

Blandt de 25 folkevalgte er der almindelig enighed om at følge etiske spillerregler, så skatteborgerne ikke risikerer at se kommunen gamble med overskuddet i via investeringsforeninger, der sætter penge i masseødelæggelesvåben eller børnearbejde. Men byrådets små partier vil gerne på endnu længere, så kommunens penge heller ikke bruges til at spekulere i "forskning udvinding og forbrænding af fossilt carbon eller i tobaksvirksomheder, heller ikke i virksomheder, der er dømt for skatteunddragelse". Sådan lød det i et forslag, som Enhedslistens Morten Schjøtt på byrådsmødet mandag fik de øvrige små partier, altså Radikale Venstre, SF, Alternativet og Konservative med på.

Men flertallet bestående at Socialdemokraterne, Venstre og DF siger nej.