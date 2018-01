Ny initiativgruppe kræver mere menneskelighed at politikerne. 15-20 mennesker trodse kulden for at demonstrere foran Rådhuset i Ringe

Faaborg-Midtfyn: Den nye kommunalbestyrelse, som mandag holdt sit første ordinære møde på Rådhuset i Ringe, blev mødt med en demonstration, der kræver større menneskelighed i kommunen. 15-20 sympatisører af Ringe-borgeren Christian Hansens initiativ "Borgere for retssikkerhed og medmenneskelighed i Faaborg-Midtfyn Kommune trodsede begyndende snefnug og en bidsk chillfaktor for at appellere til større varme i politikernes hjerter, og appellen prellede ikke ganske af: - Det er ikke en demonstration mod noget, men for at vi se på kommunens som et borgerfællesskab, som vi alle sammen er en del af og har ansvar for. Når den autistiske Benjamin bliver tvunget til fuld skoletid, selv om en speciallæge siger, han vil lide overlast og have godt at forældrene pleje, eller når Gitte Nielsen med tarmbrok presses ud i arbejdsprøvning, eller når en mand møder op på jobcentret og hælder benzin ud over sig selv, så kan jeg næsten ikke være i det, for jeg er jo en del af det fællesskab, altså den kommune, der giver vores medborgere den uværdige behandling. Det er også mit ansvar. Vi skal væk fra koncernen og være meget mere kommune. En koncern er en sammenslutning af virksomheder, kommune betyder simpelthen fællesskab, siger Christian Hansen.

Gamle ligger og dør, men der gøres rent

- Min mor gik på efterløn som hjemmehjælper, fordi hun ikke kunne acceptere, at hun på nattevagter havde rengøring som primære opgave. Så kunne de gamle for lov til at dø alene, og dementre vandre rundt på gangene uden hjælp, siger han. Ifølge iniativtageren slutter et eller andet sted mellem 20 og 60 mennesker op om projektet, der har som mål at få kommunen til at foretage et paradigmeskifte mod en mere værdig behandling af de borgere, der har mest brug for det. - Jeg håber, vi kan vokse, at mange flere vil tage del i det fælles anvar, det er, at vi tager vare på hinanden. Vi vil stå her igen og alle mulige andre steder, hvor det giver mening, ligeså ofte, det skal til, siger Christian Hansen. Politisk er han ikke organiseret, men han fortæller, at han ved valget stemte på Enhedslisten som "det mindste onde".

Tillid til ny borgmester