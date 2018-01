Der skal handles, hvis målsætningen og forpligtelsen i Parisaftalen i kampen mod klimaforandringer skal nås.

Det mener José Blanco López, der er medlem af EU-Parlamentets socialdemokratiske gruppe.

Han er en af tovholderne på et forslag, der skal fastsætte parlamentets holdning til EU's fremtidige energimål.

- For to år siden indgik vi en forpligtelse i Paris om at bekæmpe klimaforandringerne. En af de største udfordringer, som verden står overfor.

- Det er vigtigt, at have en økonomi, som bruger mindre kul og CO2 og drejer hen mod vedvarende energiformer, siger han.

Udtalelsen kommer under en debat ved parlamentets månedlige samling i Strasbourg i Frankrig.

Onsdag skal det samlede parlament stemme om forslaget, der blandt andet handler om, hvor stor en andel af EU's energi, der i 2030 skal komme fra vedvarende energi.

I øjeblikket er ambitionen 27 procent. Men ifølge forslaget skal det hæves til 35 procent.

- EU-Parlamentet har pligt til at overholde det, vi lovede verden fra Europas side for to år siden, og bør bidrage til at igangsætte hele denne udvikling.

- Især efter, at Trump har trukket USA ud af Parisaftalen. Politiken på området har ikke været ambitiøs nok, siger han.

Og investering i vedvarende energi bidrager til mere end klimaet, slår Marijana Petir, der er medlem af parlamentets store kristendemokratiske gruppe, fast.

- For at opnå disse klimamål er det nødvendigt at have vedvarende energiformer. På den måde bliver vi mere uafhængige af at importere energi, siger hun.

Det lykkedes ikke EU's energiministre på et møde i Bruxelles i december at blive enige om at hæve målet fra 2014.

Det siger, at vedvarende energi skal udgøre 27 procent af EU's samlede energiforbrug i 2030.

Under debatten stiller Jens Rohde, der er medlem af EU-Parlamentet for de radikale spørgsmålstegn ved, hvordan man sikrer, at medlemslandene leverer.

- Det er simpelthen kernen i den sag. Regeringen er hele rygraden i energiunionen og desværre er svaret på det spørgsmål, at det ved vi endnu ikke noget om, siger han.

Ender parlamentet med at vedtage forslaget, kan forhandlingerne med medlemslandene begynde.