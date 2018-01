Som det første land i Norden vil Norge forbyde landets mink- og rævefarme inden 2025.

I weekenden blev de tre partier Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre enige om et regeringsgrundlag, og her er det blevet skrevet ind, at hele industrien skal udfases, skriver nyhedsbureauet NTB.

Det glæder dyreværnsforeningen Anima.

- Det er en fantastisk sejr for arbejdet med at stoppe pelsindustrien i Europa, siger kampagnechef Thorbjørn Schiønning i en pressemeddelelse.

Afviklingen af pelsdyrindustrien trækkes frem som en af de store sejre for Venstre under regeringsforhandlingerne.

Men landbrugsminister Jon Georg Dal fra Fremskrittspartiet siger til avisen Møre-Nytt, at det er det største tab for partiet under forhandlingerne.

- Mit job bliver nu at gennemføre det her på en måde som gør, at pelsdyrlandmændene får tilstrækkelig tid og kompensation i afviklingsperioden, siger ministeren.

Ifølge Anima kommer det norske forbud efter en årelang debat, hvor befolkningen har haft stigende modstand mod avl af pelsdyr.

I en måling fra 2014 svarede 68 procent af nordmændene, at de er imod den omdiskuterede type avl.

I dag slår et voksende antal modefirmaer i annoncer og reklamer en tyk streg under, at deres pelse er falske. Senest har modehuset Gucci besluttet at droppe brugen af pels fra mink, ræv, prærieulv, kanin og vaskebjørn.

Anima mener, at det norske forbud kommer på et godt tidspunkt

- Det er et gunstigt tidspunkt at planlægge en afvikling af minkavl i Danmark. Vi har allerede et forbud mod rævefarme, og nu handler det om at få sagt b, når man allerede har sagt a, siger Thorbjørn Schiønning.

Karen Hækkerup, der er administrerende direktør i Landbrug & Fødevarer, er overrasket over det norske forbud.

Og hun mener ikke, at forholdene i Danmark og Norge kan sammenlignes.

- Danmark producerer de bedste minkskind i verden, og vi har mange gode grunde til at være stolte af vores pelsdyravlere. På bedrifterne er der konstant fokus på kvalitet, teknologi og dyrenes tarv.

- Resultaterne taler for sig selv, og eksporten leverer et betydeligt bidrag til det danske velfærdssamfund, siger Karen Hækkerup i en pressemeddelelse.