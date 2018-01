Kammeradvokaten, der er statens advokat, vurderer, at staten vil tabe sag til en traumeramt kvinde, som har fået afslag på sin ansøgning om dansk statsborgerskab.

Det kan føre til en stribe af genoptagelsessager.

Det skriver Politiken, som har set et fortroligt notat fra Kammeradvokaten til Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Folketingets Indfødsretsudvalg har afslået kvindens ansøgning om dansk statsborgerskab. Efterfølgende har kvinden sagsøgt myndighederne. Hun lider af posttraumatisk stress (PTSD).

Kammeradvokaten kalder det for "sikkert", at byretten vil vurdere, at kvinden ikke er i stand til at bestå den nødvendige dansk- og indfødsretsprøve.

Og at hun derfor er blevet udsat for diskrimination på grund af et handicap i strid med internationale konventioner.

- Sagsøgeren vil derfor få medhold i sin påstand om anerkendelse af, at det meddelte afslag på ansøgning om indfødsret udgjorde diskrimination på grund af handicap i strid med Danmarks internationale forpligtelser, skriver Kammeradvokaten ifølge Politiken.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) opfordrer nu Folketingets Indfødsretsudvalg til at genoptage kvindens sag.

- Udlændinge- og Integrationsministeriet kan tilslutte sig Kammeradvokatens vurdering af sagen og agter at følge Kammeradvokatens anbefaling, skriver Støjberg i et fortroligt brev til udvalget.

Kammeradvokatens vurdering kan få betydning for en lang række ptsd-ramte personer. Det vurderer seniorforsker Eva Ersbøll fra Institut for Menneskerettigheder.

- Det er nyt og principielt, at ministeren med henvisning til Kammeradvokaten anbefaler en genoptagelse. Det er ikke sket før, siger Ersbøll.