Der sad de så side om side. Børne- og socialminister Mai Mercado (K), undervisningsminister Merete Riisager (LA) og energi- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V). De tre fynske ministre i den blå familie, der har gået så grueligt meget igennem de seneste uger og nu skal have forstærket familiebåndene for at kunne tackle ham fætter Kristian fra DF, som familiens eksistens er afhængig af.

“ Og der, hvor vi ikke kan nå hinanden, må vi indgå byttehandler. Sådan er politik. Merete Riisager (LA), undervisningsminister

Deltagerne i Café Stiften blev mandag inviteret indenfor til en åbenhjertig familierådslagning, hvor alle var enige om, at det er afgørende, at familien holder sammen.

- Vi tre partier har et kæmpeansvar for at stå sammen og værne om det enkelte menneskes frihed. Ellers overlader vi initiativet til oppositionen, der i værste fald kan komme til at lede landet i rigtig mange år, sagde Lars Chr. Lilleholt.

Tidligere på dagen havde Liberal Alliances medlem i regionsrådet i Syddanmark meldt sig ud af partiet i protest mod partiets forbliven i den regering, der ikke har opfyldt alliancens hede drømme om markante skattelettelser. Merete Riisager ville ikke kommentere det frafaldne familiemedlem, men valgte i stedet at se på, hvad der skal til for at styrke det borgerlige Danmark.

- Vi skal have revitaliseret det borgerlige projekt og skabt en borgerlig fortælling. Den skal indeholde tre ting: Respekt for borgernes penge. Hvordan vi fornyr samfundet og får skabt velstand. Og endelig, at vi slår fast, at vi ikke vil være et forsørgerland, der suger borgere til fra hele verden. Det tænker jeg også harmonerer meget godt med det Dansk Folkeparti vil, sagde hun.