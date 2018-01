Ernest Boe kommer tit i Café Stiften. Mandag eftermiddag kom han primært for at lytte til, hvad hans bekendte Mai Mercado (K) havde at sige.

- Jeg har to piger, der har været sammen med hende i Konservativ Ungdom, og jeg var selv optaget i KU engang. Jeg synes, hun klarer det godt som minister, men vi har da skændtes om noget en gang imellem.

- Vi kunne jo regne med al den virak, der har været med Samuelsen, selvom det er det rigtige, han gør. Der skal skattelettelser til i toppen.

Line Lahn Sørensen synes godt om et café Stiften, fordi det lokale islæt tit forsvinder i de landspolitiske debatter:

- Hele Danmark skal hænge sammen. Jeg læser medicin på Syddansk Universitet, og her snakker man om at åbne studiepladser i Esbjerg. Jeg tror på, at skal man som studerende flytte til Esbjerg i 5-6 år, er der en chance for, at man bliver boende og får et job der bagefter. Udflytning kan løse nogle problemer.

Rosvad Olesen ville gerne møde de tre fynske politikere, fordi der lige nu udspiller sig en interessant situation i dansk politik.

- Det bliver spændende at høre, om de har nogle løsninger på det. Jeg håber snart, der kommer mere ro på den politiske situation. De snakker om skattelettelser og indvandrerpolitik, og de må da kunne finde en løsning.