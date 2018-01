Regeringens år startede godt og sluttede forfærdeligt, da Liberal Alliance sagde, de ikke ville stemme for finansloven. Derfor er den første opgave for VLAK-regeringen at få genetableret samarbejdet - også med Dansk Folkeparti. Her får du politisk redaktør Elisabet Svanes rids af året, der gik og hendes bud på året, der kommer for de tre fynske ministre

Svane om: Merete Riisager (LA), undervisningsminister

- Det er hendes første år som minister, og hun indledte med at skulle administrere en folkeskolereform, som hun var imod. Det har hun håndteret fornuftigt. Hun lagde det åbent frem, at i det øjeblik, man bliver minister, der er man nødt til at kunne administrere det grundlag, folketinget har vedtaget.

- Hun havde en sag med internet på skoler, hvor det kunne virke mærkeligt, at LA ikke var med på den nyeste teknologi, men hun har ikke trådt på store landminer.

- Der venter hende et år med offentlige overenskomster, hvor lærernes arbejdstid er på dagsordenen. Det satte det hele i brand i 2013 og endte med et regeringsindgreb. Det er ikke Merete Riisagers sag, men der ligger betændte ligtorne, man kan træde på. Det skal håndteres. Derudover er der det med, at flere skal tage en erhvervsuddannelse. Et område, som har ligget i trepartsforhandlingerne, men måske skal op i tempo.

Svane om: Lars Christian Lilleholt (V), miljø- og klimaminister

- Han har kørt stille, roligt og stabilt det meste af året. Der har ikke været store sager - det er i øvrigt generelt for de tre ministre. Han har været minister i længst tid og er også den længst siddende klimaminister. Det virker som om, han bliver mere og mere grøn, jo længere tid han sidder i stolen, det var han ikke så kendt for i begyndelsen. Han er ved at være meget driftsikker.

- I år står han til gengæld med et større energiforlig, hvor han skal sørge for at få samlet alle partier. Han har også den gasledning, avisen har skrevet om i dag, der skal ned gennem Lillebælt. Og det her er altså et område, hvor der lige pludselig kan ske noget, der gør det til en brændende platform.

Svane om: Mai Mercado (K), socialminister

- Hun er som de to andre en driftsikker minister. Hun har sin sag med skilsmissesystemet, hun har arbejdet med, men hun har ikke fyldt meget i den offentlige debat. Hun er flittig og har ikke haft nogen dårlige sager endnu - som hendes forgængere Annette Vilhelmsen (SF) og Manu Sareen (R) havde. Derfor trængte ministeriet også til ro.

- Socialområdet er kendetegnet ved, at når det handler om ydelser, så havner det i beskæftigelsesministeriet, derfor er socialministeren med noget af vejen, men det er beskæftigelsesministeren, som sidder på pengene.

- Det er heller ikke her en borgerlig regering har sit fokus, det er mere på skatten - der jo er lagt ned nu!