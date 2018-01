Regeringen forventes inden længe at annoncere flere udflytninger af statslige arbejdspladser. DF har liste.

Dansk Folkeparti har en liste på 15 statslige arbejdspladser, som partiet mener bør have en ny adresse, når regeringen inden længe forventes at annoncere endnu en runde med udflytning af statslige arbejdspladser.

- Hvis Folketinget og regeringen ikke gør noget aktivt, får vi ikke en tilstrækkelig stor indflytning, som vi vælger at kalde det, ude omkring.

- Vi skal sikre, at dette binder Danmark bedre sammen. Og dette kan være med til at sætte gang i hjulene i provinsen, siger gruppeformand Peter Skaarup (DF).

Blandt andet har DF kig på Sundhedsstyrelsen, Danmarks Statistik, Lægemiddelstyrelsen, Energitilsynet, Institut for Menneskerettigheder og Styrelsen for Patientsikkerhed.

I 2015 præsenterede den daværende Venstre-regering første runde udflytning af statslige arbejdspladser fra hovedstaden til provinsen. Flere end 2500 af de cirka 3900 arbejdspladser er flyttet.

Regeringen kan selv beslutte, hvilke statslige arbejdspladser der skal flytte. Derfor behøver regeringen heller ikke at føle sig presset af DF's forslag.

Skaarup kalder dog netop DF's 15 forslag som de mest logiske.

- For eksempel er der ikke en særlig grund til, at Sundhedsstyrelsen skal være placeret i København.

- Vi har fokuseret på de steder, hvor der ikke er stor nødvendighed i, at en statslig arbejdsplads skal være i hovedstadsområdet, siger Skaarup.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) har til Avisen Danmark udtalt, at det ikke kun er udflytning af statslige arbejdspladser, som kommer med i runde to.

Også erhvervsrettede uddannelser skal være med i flytteplanerne. Det bakker DF op om.

- Det er positivt. Det har vi selv arbejdet for. Det kan være med til at øge søgningen til nogle af de uddannelser, hvor der er forholdsvis langt. Det kan være for eksempel erhvervsskoler.

- Der er brug for, at erhvervsskolerne flyttes ud, så de kommer tættere på borgerne, siger Skaarup.

Til samme emne udtaler Socialdemokratiets finansordfører, Benny Engelbrecht, i en skriftlig kommentar:

- Vi har for eksempel sagt, at professionsuddannelserne - pædagog, skolelærer og sygeplejerske - er blevet for centreret i de større byer.

De øvrige statslige arbejdspladser på DF's liste er: Sundhedsdatastyrelsen, Erhvervsstyrelsen, Det Etiske Råd, National Videnskabsetisk Komité, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Styrelsen for It og Læring, Styrelsen for Institutioner og Uddannelse, Finanstilsynet samt Slots- og Kulturstyrelsen.