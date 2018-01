Badminton: Kommer den australske action-superhelt Hugh Jackman - blandt andet kendt som helten Wolverine i X-men Filmene - snart til Danmark?

Nu har Jackman i hvert fald fået en anledning.

For hvem kan sidde en udfordring fra den fynske badmintonverdensmester Viktor Axelsen overhørig uden for evigt at få et stempel som værende en tøsedreng?

Viktor Axelsen er blevet behørig tirret af udtalelser fra Hugh Jackman i et tv-interview, hvor skuespilleren, der er kendt for at køre sig selv hårdt i træningslokalet, blev spurgt, hvilken sportsgren, han ville kaste sig over, hvis han skulle konkurrere i en olympisk disciplin. Svaret lød:

- Badminton, for eksempel. Altså der er ingen skader, og så er træningen ikke vild hård.

Den handske har Viktor Axelsen så taget op på facebook - på Olympic Channel. Det sker med ordene:

- Jeg vil gerne invitere Hugh Jackman til Danmark, hvis han vil prøve badminton. I et sæt vil jeg give ham en føring på 18-0, og jeg vil alligevel komme først til 21 og vinde. Hugh Jackman vil finde ud af, at badminton er en hård sport - blandt andet på grund af farten i spillet, de mange hop og den høje puls. Og Jackman vil finde ud af, at vor træning til tider er "brutal".