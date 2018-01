Årlige grønthøsterbesparelser skal stoppes, hvis det skal give mening at uddanne flere uden for de store byer, advarer Danske Professionshøjskoler. Ellers vil det gå ud over kvaliteten.

Det er en god idé, men... Professionshøjskolerne, der uddanner alt fra sygeplejersker til diplomingeniører, er glade for, at regeringen er på vej med en plan, som skal gøre det muligt for flere at uddanne sig uden for de store byer. Det afslørede beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen mandag i avisen Danmark. Professionshøjskolerne vil gerne være aktive medspillere. satellit-uddannelser 1.I forsøget på at få uddannelser ud til områder, hvor der ikke er så mange uddannelsestilbud, har Uddannelses- og Forskningsministeriet fra 2018 muliggjort, at professionshøjskoler og erhvervsakademier kan oprette såkaldte uddannelsesstationer.



2.Med denne forsøgsordning kan dele af en uddannelse flyttes geografisk fra det oprindeligt godkendte uddannelsessted, og derved få uddannelser ud i områder, hvor der er få uddannelser og behov for arbejdskraft.



3.Det betyder blandt andet, at man fra 2018 kan tage dele af VIA's læreruddannelse i Holstebro og Randers, mens professionshøjskolen UC Lillebælt åbner en uddannelsesstation i Fredericia.Brødtekst -Det er fuldstændig afgørende for væksten og udviklingen i hele Danmark. Hvis man virkelig skal flytte forskellige områder i landet, så kræver ikke alene arbejdspladser men også uddannelser, å det er godt, regeringen også er kommet til den erkendelse, siger Camilla Vang, der er rektor på Professionshøjskolen Absalon og udtaler sig for Danske Professionshøjskoler og dermed for alle landets professionsskolerne.

Sparet i bund

Alligevel har hun to bekymringer. Den ene går på, hvor de nye uddannelser skal placeres: - Det er vigtigt, at uddannelserne placeres i områder, hvor der reelt er behov for beskæftigelse. Dels fordi vores uddannelser er bygget op omkring praktikophold og dels fordi, der gerne skulle være job efter uddannelsen, siger hun. Den anden bekymring går på økonomien. Som det er nu, er professionshøjskolerne underlagt et effektivitetskrav, som betyder, at deres finansiering bliver beskåret med to procent hvert år. -Det kører nu på tredje år, vi har afskediget personale og har allerede nu udfordringer med at levere på det kvalitetsniveau, der kræves i forhold til undervisning, vejledning og feedback, siger Camilla Vang.

Grønthøsteren