Sætningsskader

I weekenden beskrev vi sætningsskaden. Det er en sjælden fugl, der lever i krydsfeltet mellem arkitektur, ornitologi og grammatik.

Sætningsskaden er den mystiske historie, der flakser op, når to sætninger, der intet har med hinanden at gøre, har sat sig for tæt på hinanden.

Vi bragte nogle fund gjort på mobiludgaverne af Ekstra Bladets netavis, og det er derfor ekstra fornøjeligt, at vi i dag kan bringe nogle sætningsskader, som Ekstra Bladets læsere har fundet og moret sig over.

De er hentet fra tekst-tv, som vi hermed vil slå et slag for, at man aldrig læser uden at have et mobilkamera ved hånden. Skulle du møde en sætningsskade på dit tekst-tv, kan du indsende fundet til: bagsiden@fyens.dk. (hafa)