FODBOLD: Frederik Tingager og Eintracht Braunschweig er vendt hjem fra træningslejr i Spanien inden turneringstarten den 24. januar i Heidenheim og træner Torsten Lieberknecht virker begejstret for den tidligere OB-stopper.

- Vore nye folk Georg Teigl og Frederik Tingager skal bruge lidt mere tid til at vænne sig til det hele, men de havde ingen problemer med at falde ind i vores gruppe hverken på eller uden for banen. De er meget omgængelige typer. Man kan tydeligt mærke på Frederik, at han er stolt over at spille i Eintracht og, at han hurtigt vil hjælpe os videre. Frederik har overrasket mig positivt, fordi han er langt mere bevægelig, end jeg havde ventet, selv om han er stor, siger Lieberknecht til Braunschweig Zeitung før starten i 2. Bundesliga. (leif)