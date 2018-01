Morten Hansen og Thomas Larsen er håndværkere, men de har i næsten otte år solgt børne- og dametøj i Ringe. Nu sætter de butikken No Name til salg.

Ringe: Det har ikke været en guldrandet forretning for Morten Hansen og Thomas Larsen at sælge børne- og dametøj i Ringe de seneste otte år.

Det indrømmer Morten Hansen over for avisen, selv om han og kompagnonen for tiden forsøger at sælge forretningen No Name i Algade.

- Det har løbet rundt, men vi har altså også haft personale på til det hele, forklarer Morten Hansen, der driver T.M. Byggeentreprise ApS i Espe sammen med partneren.

De vil gerne samle forretningen om håndværksvirksomheden samt udlejning af ejendomme, og så passer tøjbutikken ikke rigtig ind.

- Vi har haft henvendelser om køb, men ikke noget, der er blevet seriøst. Vi ser tiden an, og der er i hvert fald ikke konkrete planer om at lukke butikken, siger Morten Hansen.

Indtil videre har salgsbestræbelserne været et opslag i butiksdøren, på Facebook og på virksomhedsbørsen Saxis.dk. Sidstnævnte sted er udbudsprisen angivet til et sted mellem 0 og 50.000 kroner.

Over for avisen præciserer Morten Hansen ikke prisen, men oplyser, at den er til forhandling og i det væsentlige omfatter varelager og inventar.

- Man får ikke noget for goodwill i dag, og det kan være svært at låne i banken til sådan en butik. Men vi hjælper gerne med finansieringen, lover sælgeren.

Ejendommen Algade 44-46 tilhører Morten Hansens forældre, der gerne fortsætter butikslejemålet med en ny indehaver, ligesom Morten Hansen forventer, at de nuværende fire ansatte gerne vil fortsætte i butikken, hvis en ny ejer ønsker det.