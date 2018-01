Håndbold, Fynsserien, kvinder, 26-26 (13-15)

Fåborgs suveræne tophold havde indtil mødet med KH maximum-point. Kerteminde ville bryde sejrsrækken og lagde stærkt ud. Med føringer på 12-6 og 14-8 på godt spil og sikre afslutninger var sejren inden for rækkevidde. Fåborg nåede op ved 24-24 og trak fra til 26-24. Kerteminde fightede flot og på to mål af Ida Schmidt Nielsen og et udlignende mål af Cecilie Toftdahl fire sekunder før slut, var overraskelsen hjemme. Der var alligevel ærgrelse i stemmen over det mistede point hos træner Jesper Nørgaard, grundet den store føring og nogle tvivlsomme udvisninger til KH i slutfasen.

Der var debut til tre nye spillere, Cecilie Toftdahl, Michelle Askholm og Jeannette Askholm, der alle fik en glimrende KH-debut. Topscorer for KH, Ida Schmidt Nielsen og Louise Lau med 6 mål. (KAI)