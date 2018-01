Jernbanemuseet forsøger i videst muligt omfang også at registrere, hvor gæsterne kommer fra. I sommerferieperioden er en fjerdedel af de besøgende fra udlandet, mens antallet af udenlandske gæster i resten af sæsonen ligger på 15 procent.

Tyskland, Holland og Norge er de lande, der leverer flest udenlandske gæster, men også Østeuropa er kommet bedre med, ligesom andelen af danske gæster, som ikke er fra Fyn, er stigende, fortæller marketings- og arrangementsansvarlig på Danmarks Jernbanemuseum Gitte Høegh van Deurs.

Museumsdirektør Steen Ousager er naturligt nok fornøjet over de stigende besøgstal:

- Vi er meget glade for, at så mange mennesker har fundet vej til museet, og vi glæder os over, at det ikke kun er på en enkelt aktivitet eller i ferierne, at vi har haft fremgang, siger Steen Ousager og tilføjer:

- Jeg glæder mig også over, at de mange nye tiltag appellerer til både danske og udenlandske gæster.