Kort før sin død tilbage i 2015 blev en 84-årig kvinde ifølge anklagemyndigheden franarret en kvart million kroner. Et ægtepar i 60-årsalderen fra Ans er anklaget for at have udnyttet hendes tilstand.

Sagen kommer for Retten ved Viborg tirsdag. Begge tiltalte nægter sig skyldige.

Hos Midt- og Vestjyllands Politi fortæller specialanklager Gorm Søgaard Lund, at det var i skifteretten efter kvindens død, at der opstod en mistanke om urent trav.

- En af de efterladte undrede sig over, at der ikke var flere penge på kontoen, og skifteretten undersøger altid, om der er noget, der ser underligt ud, fortæller han.

Og det var der. Med få dages mellemrum omkring 1. maj 2015 havde kvinden nemlig udstedt to fuldmagter til manden i ægteparret. Den første blev udstedt, mens hun var indskrevet på plejehjemmet Blichergården i Viborg.

Fuldmagten gav manden lov til at hæve 50.000 kroner på kvindens bankkonto. Og det var ifølge sagens anklageskrift, lige hvad han gjorde.

Omtrent fire dage senere udstedte kvinden endnu en fuldmagt. I mellemtiden var hun blevet indlagt på Regionshospitalet Viborg. Denne gang lød beløbet i fuldmagten på 200.000 kroner.

Igen udnyttede manden ifølge anklagemyndigheden fuldmagten og hævede 50.000 kroner. Derudover overførte han 150.000 kroner til sin kone, så det samlede beløb, som parret havde fået fra den ældre kvinde, nåede 250.000 kroner.

Anklagemyndigheden har rejst tiltale efter straffelovens ågerparagraf. Parret er anklaget for at have udnyttet den ældre dames "personlige vanskeligheder, manglende indsigt, letsind eller bestående afhængighedsforhold" til at få del i pengene.

Det fremgår af anklageskriftet, at kravet er en fængselsstraf, hvis parret bliver kendt skyldige.

Gorm Søgaard Lund ønsker forud for retssagen ikke at oplyse, hvilken relation de tiltalte har haft til den ældre dame.