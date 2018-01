Fodboldklubben Randers FC har forstærket sig på angriberfronten i jagten på at undgå nedrykning fra Superligaen.

Den kronjyske klub oplyser i en pressemeddelelse, at den har lejet den finske angriber Eero Markkanen i svenske AIK Stockholm for resten af sæsonen.

Målet var at finde en angriber med fysik, og det mener klubben at have fundet i 26-årige Markkanen, der er noteret for ti A-landskampe. Han har desuden en fortid hos Real Madrid.

- Vi er utroligt glade for at kunne tiltrække en angriber af Eeros type, som vi har manglet oppe på angriberpositionen, siger Randers-direktør Michael Gravgaard.

- Det er rigtigt positivt, at vi kan tiltrække en spiller som ham, der tidligere har vist, at han kan præstere på et højt niveau, men som samtidig også er sulten efter at komme på rette kurs igen, tilføjer han.

Randers overvintrer på Superligaens sidsteplads med 14 point for 19 kampe, men finnen håber at kunne sparke klubben væk fra bunden.

- Jeg er virkelig spændt på at komme i gang i Randers og være med til at få vendt udviklingen, så klubben kan komme tilbage på rette kurs.

- Der venter en masse hårdt arbejde forude, og jeg vil give alt, jeg har, for at det skal lykkes, siger Eero Markkanen.

Han blev i 2014 hentet til Real Madrid og blev udtaget til klubbens Champions League-trup dog uden at få spilletid. Han skiftede væk fra klubben året efter.