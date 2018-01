Kasper Stougaard var heldig, at det ikke gik værre, da forruden på hans bil blev ramt af en løsreven flage is, mens han kørte på motorvejen. Isen kom fra taget af en modkørende lastbil.

Vinteren er kommet til landet.

Med temperaturer under frysepunktet skal de danske vognmænd være opmærksomme på, at der ikke er sne og is på ladets tag, som kan være til fare for andre trafikanter.

Det er dog ikke alle chauffører, som er lige grundige med at tjekke deres køretøj, inden de kaster sig ud i trafikken.

Kasper Stougaard blev ramt af et løsrevet stykke is mandag morgen på Fynske Motorvej, da han var på vej mod Jylland i sin Ford C-Max.

- Lastbilen kører i modsatte retning. Det er mørkt, men jeg kan se, at store hvide flager is bliver fejet af taget af vinden og er på vej i min retning. Jeg lukker øjnene et kort sekund og håber, men så rammer et stort stykke min forrude med et ordentligt brag, fortæller han til Fyens.dk

Kapser Stougaard får kørt bilen ind på nærmeste rasteplads, som heldigvis kun er 300 meter forude, og priser sig lykkelig over, at det ikke gik værre.

- Forruden var smadret, og folk kom hen for at se, om jeg var okay. Bilen var fyldt med glas og bakspejlet var blevet slået løst og havde ramt mig i hovedet, men ellers var jeg ok.

- Heldigvis forsøgte jeg ikke at undvige eller bremse hårdt op, for så kunne det have gået meget galt. Og heldigvis havde jeg ikke mine børn med i bilen, siger Kasper Stougaard, der bare ikke forstår, at chauffører og vognmænd ikke skal fjerne deres is fra taget.