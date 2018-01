Læserbrev: Lørdag den 13. januar bringer Langelandsiden i vor avis en artikel, hvori Langelands Hjertestarterforening efterlyser akuthjælpere i blandt andet Bagenkop. Manglen på akuthjælpere i Bagenkop har længe været kritisk. Jeg meldte fra som akuthjælper som følge af et foreningsinternt anliggende. Senere er manglen på akuthjælpere blevet så kritisk, at jeg har genovervejet problemstillingen. Det, der gjorde, at jeg meldte fra, er ikke ændret.

Alligevel har jeg, grundet situationens alvor, tilbudt Hjertestarterforeningen at vende tilbage som akuthjælper. Det tilbud ønskede foreningen ikke umiddelbart at tage imod, fordi jeg havde skrevet et par kritiske læserbreve omkring dele af foreningens virke. Nu, hvor man efterlyser akuthjælpere, har jeg kontaktet foreningen via den e-mailadresse, der fremgik af avisartiklen. Her lover foreningen at svare hurtigst muligt på henvendelser. Jeg har ikke hørt noget.

Lige så vel som samtlige tidligere henvendelser fra min side er stødt imod en mur af tavshed. Fornærmetheden i hjertestarterforeningens ledelse vejer helt åbenlyst tungere end muligheden for at hjælpe medmennesker i akut nød. Det er meget tankevækkende.

Jeg opfordrer hermed Hjertestarterforeningen til at dokumentere, hvad der har været forkert i min kritik af specifikke forhold. Kan man ikke det, forbeholder jeg mig retten til at hævde, at man har straffet mig for at benytte mig af min lovfæstede ytringsfrihed. Og langt værre: Straffet de mennesker her i området, der i en nødsituation må vente forgæves på livreddende hjælp.