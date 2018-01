Ærø: Fredag den 12. januar var der frist for at søge den ledige stilling som afdelingsleder af HF/VUC på Ærø, og det har 15 personer gjort, fortæller rektor for HF & VUC Fyn Stig Holmelund Jarbøl.

- Det er meget tilfredsstillende, siger han og uddyber, at det relativt lille antal ikke skyldes, at det er en stilling på en ø.

- Det handler om, at det er en krævende stilling, man skal have veldokumenterede kompetencer i form af en kandidatuddannelse og selvfølgelig gerne erfaring fra undervisningssektoren. Til tilsvarende stillinger på Fyn vil man ikke opleve så forfærdeligt mange flere ansøgere, så det er glimrende, siger han og tilføjer, at der også er tale om kvalificerede ansøgere.

Stig Holmelund Jarbøl kan ikke afsløre, om der er lokale kandidater med i bunken, og han kan heller ikke sige, præcis hvornår der er ansat en ny leder, blot at det bliver i løbet af foråret.

Stillingen som afdelingsleder blev ledig sidst i november 2017, da daværende leder Brian Alarik blev fyret. Indtil en ly leder er ansat, er lærer på HF Morten Kjerulff konstitueret afdelingsleder. (ando)