Læserbrev: Kære nye byrådsmedlem - tillykke med valget. Jeg vil gerne fortælle dig om en ung mand, der hedder Christian, som jeg kender fra mit arbejde i Bedre Psykiatri. Udenpå ser Christian helt almindelig ud. Han er kvik, venlig og engageret. Men indvendig har han en alvorlig psykisk sygdom, der gør det svært for ham at være sammen med andre mennesker og svært at arbejde. Det har han selvfølgelig fortalt på jobcentret, men det virker ikke helt, som om de forstår hans sygdom, og i stedet for at give ham fleksjob, som han drømmer om, sender de ham rundt fra den ene praktik til den anden.

Christian er en af de tusinder af danskere med psykisk sygdom, der er helt afhængig af hjælp, støtte og forståelse fra kommunen. Og når jeg tager ham frem her, er det for at minde dig og dine kolleger om, at huske de psykisk syge, når I kaster jer over jeres nye opgaver på rådhuset. Kommunerne har nemlig et meget større ansvar for psykisk syge, end mange er klar over. Det gælder ikke kun beskæftigelse, men også forebyggelse, opfølgning på behandling, hjælp til pårørende og meget andet.

Den gode nyhed er, at der faktisk ikke skal ret meget til for at hjælpe Christian og andre psykisk syge til et bedre liv. Akuttilbud til når det brænder på, bedre samarbejde med sygehuset, videreuddannelse af medarbejderne på jobcentret og bedre hjælp til de pårørende, er et par af de indsatser, som vi ved gør en stor forskel for mange. Vi stillede forslagene for mange af jer, da vi mødte jer ved vores valgmøder op til valget i efteråret, og i langt de fleste tilfælde var I heldigvis meget lydhøre.

Jeg var selv med til flere møder, og jeg mødte mange politikere, som lyttede interesseret og spurgte ind til de udfordringer psykisk syge og deres pårørende oplever. Det giver mig masser håb for samarbejdet i de kommende fire år, og masser af håb for mennesker som Christian.

Vi i Bedre Psykiatri vil i hvert fald hellere end gerne gøre vores for at få et godt og frugtbart samarbejde med jer. Vi har frivillige i næsten alle kommuner, og vi har mange ideer og forslag. I ringer bare.