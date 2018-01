injuriesag

Politikere talte om en konkret borger under et møde, fastholder ex-DF'er Irene Hald, som beklager, at injuriesag blev afvist af retten.

Fredericia: Der blev talt om en konkret borger ved et internt møde i Dansk Folkeparti. Det fastholder Irene Hald, som forud for kommunalvalget i 2017 ønskede at få ren besked fra de siddende byrådsmedlemmer om, hvorvidt der var en retssag på vej mod kommunen.

- Jeg havde hørt, at der skulle være en sag på vej mod kommunen, og det ønskede jeg at få klar besked om. Jeg ville ikke risikere at stå i en valgkamp og blive konfronteret med en sag, som jeg ikke kendte til. Derfor bad jeg om klar besked om, hvorvidt der var noget på vej, og om nogen havde fejlet. Jeg ville ikke sige nærmere, hvad jeg vidste, men så blev der sagt, om det var en sag om en navngiven borger, og nogle mindre pæne ting i den forbindelse, siger Irene Hald.

“ Der blev spurgt, om det var en sag om en navngiven borger, og sagt nogle mindre pæne ting i den forbindelse. Irene Hald.

Hun talte siden med borgeren og nævnte, hvordan ordene var faldet. Borgeren bad hende om at skrive ordene, som de var faldet. Det skulle udgøre et vidneudsagn i en kommende sag, der ikke havde noget med injuriesagen at gøre.

- Den sag blev først aktuel, efter det kom frem, at andre også havde hørt borgeren omtalt. Så besluttede hun at stævne de tre byrådsmedlemmer for injurier i forbindelse med udtalelserne, og jeg blev spurgt, om mit vidneudsagn kunne indgå, og det sagde jeg ja til, siger Irene Hald.