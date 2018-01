Nørre Aaby Cykelklub har besluttet at gentage sidste års fælles aktivitetsdag i den lokale stationsby, hvor flere lokale idrætsforeninger gik sammen om at udbyde gratis aktiviteter til store som små.

- I år skal vi i hvert fald gerne være dobbelt så mange, så vi kommer op omkring 500. Men jeg havde også den holdning sidste år, at så længe dem, der var der, syntes, at det var godt, så var det en succes, siger initiativtageren.

Dermed skulle den gerne undgå at kollidere for meget med Rock Under Broen og Balslev Festival, påpeger John Kaspersen, som satser på, at endnu flere vil deltage i den anden udgave af "Nørre Aaby i bevægelse", nu hvor den bliver afholdt to uger tidligere sammenlignet med sidste år .

Om Nørre Aaby i bevægelse "Nørre Aaby i bevægelse" er en lokal aktivitetsdag i stationsbyen, der fandt sted for første gang i sommeren 2017.Den lokale cykelklub Nørre Aaby Cykelklub (NCK) er initiativtageren, der fik flere andre lokale idrætsforeninger til at bidrage med aktiviteter på dagen, som primært blev afholdt i bymidten i Nørre Aaby samt Tusindsårslegeparken. Herudover stillede en række lokale handelsdrivende op med sponsorgaver, mad og drikke til dagen, der var gratis for alle - store som små. Det gælder også, når Nørre Aaby atter kommer i bevægelse lørdag den 2. juni 2018. - Vi ønsker at melde denne dag ud nu, så alle kan planlægge efter den, siger John Kaspersen, der er initiativtager til Nørre Aaby i bevægelse.

Nørre Aaby: Debuten sidste sommer kunne måske godt have trukket flere folk til, men det har ikke afskrækket Nørre Aaby Cykelklub (NCK) og dens ildsjæl, John Kaspersen, i at få sat Nørre Aaby i bevægelse endnu en gang.

John Kaspersen satser på, at eleverne fra de fem efterskoler, der ligger i og omkring Nørre Aaby kan være med i år:

- Vi kunne ikke inddrage dem sidste år, fordi det faldt sammen med deres sidste weekend på skolerne. Men nu hvor vi ligger det to uger før, har vi forhåbentlig en større chance for at få dem med, og det skal gerne give lidt volume til eventen.

Initiativtageren understreger dog samtidig, at "Nørre Aaby i bevægelse" fortsat er en aktivitetsdag for primært borgerne i stationsbyen, og derfor ville der til dette års udgave også være fokus på at skabe aktiviteter, der skal få en specifik gruppe fastboende borgere i Nørre Aaby med:

- Vi har besluttet, at vi vil prøve at se om, vi kan lave noget mere for ældre (+60). For eksempel få dem ud og cykle i rickshaws, ligesom vi har en lang række andre aktiviteter minded på ældre i tankerne, siger John Kaspersen.

"Nørre Aaby i bevægelse" har i år modtaget mere end 20.000 kroner fra Lip-fonden, og initiativgruppen bag er gået i gang med at planlægge det helt store program til 2018-udgaven. Infomøde finder sted den 8. februar.