BOLBRO: Vær med til at synge viser og sange på onsdage i ulige uger, første gang den 17. januar fra klokken 19.15. I Bolbro Ældrecenter, Stadionvej 50, indgang E, holder Odense Viseforening til, og et mindre halvårligt kontingent er basis for at få lov at synge med. (RAS)