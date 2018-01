FJORDAGER: Med ændringerne på ungdomsskoleområdet er der nye udfordringer for specielt de unge for Odenses yderområder. Hvilken betydning har det i forhold til antallet af deltagere på Ung Odenses aktiviteter? Hvilke konsekvenser har det for Ung Odense, og hvilken konsekvens har disse ændringer for det lokale foreningsliv?

Disse temaer drøftes ved fold dig ud-mødet onsdag klokken 19 i Ung Odenses lokaler i Vollsmose med Erik Rasmussen og Lene Wahl Møller som værter.

Som vanligt er gensidig orientering fra foreninger og klubber også på dagsordenen. (RAS)