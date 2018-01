Sidste års tabende kvindelige finalist ved Australian Open, Venus Williams, er ude af turneringen i Melbourne efter første runde.

Det står klart, efter at amerikaneren tabte 3-6, 5-7 til schweiziske Belinda Bencic, der er useedet i turneringen og ligger nummer 78 på verdensranglisten.

Det er dog kun knap to år siden, at Bencic lå nummer 7 på ranglisten, og schweizeren ser ud til at have genfundet noget af det, der sendte hende op i verdenstoppen som 18-årig.

37-årige Williams, der var seedet som nummer fem i turneringen, fik på intet tidspunkt sit spil til at køre mod Bencic. Schweizeren var især god til at returnere Williams' serv, der aldrig kom ordentligt i gang. Williams lavede to serveesser og fem dobbeltfejl i kampen.

Årets første grand slam-turnering var dermed overstået på lidt under to timer for amerikaneren.

Venus Williams har syv gange vundet en grand slam-turnering, og hun var blandt favoritterne til at vinde Australian Open.

Symptomatisk for hendes dag på Rod Laver Arena sluttede hun af med at blive brudt af Bencic i kampens sidste parti.

Tidligere på dagen røg en anden amerikansk topspiller ud af turneringen.

Det skete, da Sloane Stephens tabte sin ottende kamp i træk ved en større turnering. Amerikaneren måtte dermed se kinesiske Zhang Shuai gå videre til anden runde med en sejr på 2-6, 7-6, 6-2.

Danske Caroline Wozniacki stiller op i årets første grand slam-turnering som nummer to på verdensranglisten. Hun spiller sin første kamp ved turneringen klokken 09.00 mandag morgen dansk tid.