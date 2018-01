Dortmund måtte undvære stjerneangriberen Pierre-Emerick Aubameyang, da holdet søndag skuffende måtte nøjes med 0-0 i hjemmekampen mod Wolfsburg.

Holdets cheftræner, Peter Stöger, siger til Dortmunds hjemmeside, at Aubameyang mangler fokus, og at han udeblev fra et møde i løbet af ugen.

- Han var ikke på holdet, fordi han gik glip af et meget vigtigt holdmøde. Alle gutterne var der, selv spillere med skader mødte op, siger Stöger til klubbens hjemmeside.

Det er ikke første gang, at Aubameyang har haft problemer med disciplinen.

I november blev han udeladt i en kamp mod Stuttgart af disciplinære årsager, og i 2016 blev han droppet til en Champions League-kamp, fordi han havde været på shoppingtur i Milano uden at få tilladelse.

Peter Stöger understreger, at Aubameyangs karantæne kun betyder, at han vil sidde ude i en enkelt kamp. Men træneren langer ud efter sin angriber, som han mener må vise mere format.

- Det her får mig til at tro, at holdet ikke er så vigtigt for ham, og at han har mistet fokus. I sådan et tilfælde skal det føre til konsekvenser, siger træneren.

Borussia Dortmunds sportsdirektør, Michael Zorc, er enig i trænerens straf til Aubameyang.

- Jeg ved ikke, hvad Aubameyang tænker på. Det har ikke altid været sådan, han var engang en spiller med disciplin. Som klub har vi givet ham en straf, og det er klart, at der også vil være en bøde til ham, siger Zorc.

Gabonesiske Aubameyang har været i Dortmund siden 2013. Han har i denne sæson scoret 13 gange Bundesligaen.