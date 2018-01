Regeringens mange skattefradrag gør det svært for danskere at forstå deres skatteregning, lyder kritik.

En række nye skattefradrag, som regeringen har indført, gør skattesystemet svært at gennemskue for almindelige danskere.

Det siger overvismand og professor Michael Svarer til Børsen.

- Regeringen gør helt klart skattesystemet mere kompliceret, siger han.

Michael Svarer sidder i spidsen for Det Økonomiske Råd, de såkaldte vismænd, der har til opgave at kigge dansk økonomi efter i sømmene og komme med inspiration og forslag til, hvad samfundet har mest gavn af.

Og han mener altså, at de skattefradrag, der eksempelvis indgår i finansloven og erhvervspakken, er for svære at gennemskue.

Fradragene består blandt andet af et fradrag til folk, der udlejer boligen via Airbnb eller bilen via GoMore, et nyt pensionsfradrag, et nyt jobfradrag og et permanent håndværkerfradrag.

Overvismanden siger til Børsen, at regeringen burde være varsom med at indføre de mange fradrag, når den har udtrykt et ønske om, at flere danskere skal kunne forstå deres skatteregning.

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd er også kritisk over for de mange fradrag.

De gennemhuller ifølge analysechef Jonas Schytz Juul skattesystemet.

- Skattesystemet bliver så kompliceret, at det for almindelige mennesker er svært at gennemskue, hvad det egentlig er for en skat, man skal betale, siger analysechefen til Børsen.

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) erkender over for avisen, at skattesystemet kunne være mere enkelt.

Han mener dog, at politiske kompromiser ofte gør det svært.