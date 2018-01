Efter nederlag i årets første kamp, tog de østfynske herrer i Fynsserien revanche, da de søndag spillede hjemme mod et af rækkens bundhold fra IF Stjernen, Odense. Det var andetholdet fra Odense, der mødte op, og niveauforskellen var tydelig fra begyndelsen. Hvor hjemmeholdet havde lært af sidste uges nederlag og syntes mere sikre i afleveringerne, måtte gæsterne til gengæld hænge i for at følge med. Trods det, lykkedes det alligevel Odenses spillere at nå op på 25 scoringer, mens de østfynske herrer understregede sejren med 37 mål.

På søndag spiller Østfyn ude mod Middelfart HK, som ligger et par pladser længere nede i den samlede stilling. Den 25. januar er holdet tilbage i Ørbæk Midtpunkt for at tage imod Aarup BK.