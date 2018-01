Søndag eftermiddag kom der for alvor gang i det nye års håndboldkampe i Ørbæk Midtpunkt.

Østfyns HKs damer lagde ud med serie 1-kvalifikationskamp mod Nyborgs andethold.

Det blev hjemmeholdet, der kom bedst fra start – og vi nåede et kvarter ind i første halvleg før det lykkedes for Nyborg at blande sig i kampen med deres første scoring. Østfyn vandt således de første 30 minutter med 11-3 ved pausen. Og efter en hæderlig indsats fra gæsterne i begyndelsen af anden halvleg, overtog de Østfynske damer opgøret og sendte gæsterne hjem med et stort nederlag. Slutresultatet lød på 31-14. Dermed er linjen lagt og når det østfynske hold synes mere end klar til udekamp mod Allesø GF på søndag.