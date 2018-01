Det er et stort og vigtigt signal til Rusland, at danske soldater og resten af Nato-alliancen er til stede i Baltikum.

Det siger statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) søndag i en tale i Tapa i Estland foran en stor parade af soldater fra Estland, Storbritannien og Danmark.

- Rusland er nødt til at forstå, at det, der skete i Ukraine og på Krim, var en fejl. En fejl som ikke vil blive tolereret, siger statsministeren.

Onsdag fløj 120 danske soldater til Estland, og i alt skal 200 danske tropper det næste år bo i den estiske by godt 100 kilometer fra grænsen til Rusland.

Her skal de være med til at sende et signal til præsident Vladimir Putin om, at Nato-landene står sammen.

Det er i den forbindelse, at Lars Løkke Rasmussen holder sin tale. Til stede er også forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V), Estlands premierminister, Juri Ratas, og Estlands forsvarsminister, Juri Luik.

- Vores mål er ikke at skabe - men reducere - de politiske og militære spændinger. Vi skal sikre fred, frihed og demokrati.

- Vores foretrukne værktøjer er altid dialog og diplomati. Og det vil de fortsætte med at være, lyder det fra Lars Løkke Rasmussen.

Ifølge Statsministeriet er der i alt 1000 mand på kasernen i Tapa.

I talen nævner statsministeren det årelange venskab mellem Danmark og Estland.

- For 100 år siden blev Estland en uafhængig stat efter en ukuelig kamp for frihed.

- 200 danske frivillige deltog dengang på den estiske side, og jeg er glad for at besøge Estland i begyndelsen af jubilæumsfejringerne, siger Lars Løkke Rasmussen.