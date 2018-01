Mange skader og lange ferieture i spillertrupperne hos såvel U18, som Fynsserie holdet i Faaborg ØH, har medført beslutningen om at trække klubbens U18 hold fra turneringen, og indlemme de unge spillere i en trup med mere modne damer, og der var premiere på det nye hold søndag eftermiddag, hvor et andet tophold i puljen, Kerteminde HK, kom på besøg.

Træner fra Faaborg ØH, Maiken Hansen, erkendte at der var tale om en risikabel satsning, men at hun troede fuldt og fast på at det hele nok skulle falde på plads i løbet af foråret. - Vi ved at begge hold har mange gode spillere, og når nerverne falder på plads hos begge parter, så er jeg sikker på at vi beholder vor topplacering i Fynsserien, erklærer Maiken Hansen.

Debutkampen sluttede tilfredsstillende for hjemmeholdet,på trods af at Kerteminde førte kampen frem til slut, hvor Faaborg endelig kom på 26-25 et minut før tid, måtte se Kerteminde udligne 4 sekunder før slutsignalet.

Topscorer for Faaborg ØH blev Josephine Munch med seks mål. (hol)