Syv år efter at Det Arabiske Forår ramte Tunesien, er hovedstadens gader igen fyldt med flere hundrede demonstranter, der kræver bedre levevilkår.

- Vi har kun vundet ytringsfrihed oven på revolutionen i 2011.

- Vi vil blive i gaderne, til vi vinder økonomiske rettigheder, ligesom vi har vores frihed, sagde Fouad, der var en af de fremmødte ved et fagforeningshovedkvarter.

14. januar 2011 flygtede Tunesiens mangeårige leder præsident Zine el-Abidine Ben Ali ud af landet efter voldelige protester.

Selv om der efterfølgende er kommet demokrati til det nordafrikanske land, har der den seneste uge været stor uro i Tunis' gader.

Væbnet med det tunesiske flag og sloganet fra Det Arabiske Forår "Arbejde, frihed og værdighed", har indbyggere demonstreret mod, at den tunesiske regering øger priser og hæver skatter for at begrænse et underskud på statsbudgettet.

Det er blandt andet på benzinpriser, skatter på biler, telefonopkald, internet og hoteller, at landets indbyggere vil se en prisstigning.

Det har skabt vrede, da økonomien er under pres. Arbejdsløshed og fattigdom er udbredt, og inflationen er omkring ni procent.

De første demonstranter gik på gaden mandag, og flere gange er det endt i vold. En demonstrant er blevet dræbt, mens næsten 100 medlemmer af sikkerhedsstyrkerne er blevet såret den seneste uge.

Lørdag meldte regeringen ud, at der kommer en hjælpepakke til de fattigste i Tunesien samt til de cirka 15 procent af tuneserne, der er arbejdsløse.

Der har ikke været meldinger om sårede søndag, hvor protesterne er forløbet roligt.