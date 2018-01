Træneren fra Faaborg ØH, Jan Klink Andersen, havde på forhånd kalkuleret med det store forskel på gennemsnitsaldre på de to hold som mødtes i Forum Faaborg søndag eftermiddag, og droppede snart enhver strategi om at løbe solen sort for modstanderne, så han valgte at trække så meget tilladt tid ud af opgøret som muligt, det skulle vise sig at være en plan der var en vis "Egon Olsen" værdig.

Faaborg ØH satte dagsordenen fra start til slut, og kunne derfor matche de noget yngre modstandere så effektivt at kampen i realiteten var afgjort allerede ved pausen, fordi hjemmeholdets ældre spillere fik lov til at levere en helstøbt indsats, som retfærdiggjorde den sikre sejr på ni overskydende mål.

Topscorer for Faaborg ØH blev Bjerne Stage med ni mål.(hol)