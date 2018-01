Vicki Berlin og Nikolaj Tarp skal i fællesskab forsøge at løfte arven efter den populære instruktør Daniel Bohr. De går efter at skabe deres helt egen version af den populære musical "Singin' in The Rain".

- Vi er også til eksamen på den måde, at vi bare gerne vil have, at der dukker de mest guddommelige guldkorn op. Men du kan ikke bevæge dig inden for den her branche, hvis du ikke er empatisk. Du vil dem det bedste og har virkelig følelserne ude på tøjet sammen med dem, tilføjer han.

- Jeg er nervøs på deres vegne, jeg mærker deres smerte, for jeg ved, hvordan det er at stå der. Jeg har gjort det rigtig mange gange, og jeg er bare nødt til at sige: Nervøsiteten bliver ikke mindre med årene, tværtimod. Derfor har vi gjort muligt ud af at gøre dem så trygge som muligt, fortæller Vicki Berlin, der selv er skuespiller og revykunstner, i en frokostpause.

Nyborg: Nerverne er på højkant, da op mod 60 unge og voksne i weekenden går til audition på sommerens forestilling på Nyborg Voldspil, Singin' in The Rain". Ikke kun for de mange, der håber på at få en af de eftertragtede roller i stykket, men også for det nye instruktørpar Vicki Berlin og Nikolaj Tarp.

De er til gengæld enige om, at niveauet blandt deltagerne generelt har været højt. Samtidig oplever instruktørparret stor opbakning fra alle de mange frivillige omkring voldspillet, og det er med til at dæmpe deres egen præstationsangst.

- Nyborg Voldspil har stolte traditioner, som forpligter, men jeg finder en ro i at vide, at Nyborg Voldspil består efter os. Institutionen er så god og så stærk, at jeg nærmere ser det som en skøn chance for, at vi kan få lov til at sætte vores præg på forestillingen, siger Nikolaj Tarp, der har en fortid som blandt andet filminstruktør.

- Vi vil gerne tilbage til, at vi gør det her, fordi det skide sjovt. Nogle gange kan der opstå så professionelle ambitioner omkring voldspillet, at man helt glemmer, at der er tale om frivillige, der har det her som en hobby. Så for os er det hovedoverskriften: Det skal blive skide sjovt, fordi ud af det tror vi på, at der opstår en kvalitet, som man kan mærke helt ned på tilskuerrækkerne. Det er den stemning, vi forsøger at skabe helt fra begyndelsen, forklarer Vicki Berlin.

Instruktørparret har ikke kun gjort sig tanker om den grundstemning, de håber vil brede sig på det nye hold. Også selve forestillingen har de deres helt egne ideer til, som de glæder sig til at føre ud i livet.

- Det bliver en lidt anderledes udgave af "Singin' in The Rain". Fans vil kunne genkende musikken og karakterne, men det bliver med at andet udtryk, siger de med én mund.