Hjemmeholdet havde alle muligheder for at sende topholdet hjem uden point til kontoen, men en nervøs afslutning kostede til sidst, hvor koncentrationen svigtede hos hjemmeholdets skytter, der ellers havde haft et godt tag i udeholdets forsvar. Det blev til at hav af flotte mål fra distancen, og gode indspil til Thomas Torp, der var sikkerheden selv fra stregen. Allerede før pausen fik hjemmeholdet dog et varsel om, at udeholdet hurtigt kom tilbage, når SUS Nyborg flere gange havde skabt et lille hul. Fra 14-10 blot fire minutter før pausen, lykkedes det Kolding at udligne inden pausefløjtet, men efter sideskiftet skabte SUS Nyborg igen små huller, dog ingen afgørende, så et sidste kvarter med skiftevise føringer til holdene, udvisninger og flere boldtab hos begge hold, udmøntede sig i sidste ende til udesejr, da SUS Nyborg femten sekunder før tid skød over. Endnu en hjemmekamp venter på lørdag, når Sønderborg, der ligger et enkelt point over SUS Nyborg i tabellen, gæster Nyborghallen. Med hver seks mål blev Thomas Torp og Rasmus Levinsen topscorere, mens Jacob Lindemann blev noteret for fem, Kristian Berth Jensen fire, Mads Mortensen, Marko Nowack og Jonas Kampmann hver to, og endelig blev Jon Jørgensen noteret for et enkelt mål. (JOSC)