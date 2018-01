Mens der skal meget til for at vinde en håndboldkamp, så skal der kun små banale mangler til for at komme i taberens rolle, og det var netop det hjemmeholdet fra Risøhøj måtte sande i kampen mod Søndersø.

Risøhøj havde sine fejl i forsvaret som ikke var kontant nok, og når spillet gik den anden vej, var der heller ikke tale om et prangende angrebsspil, så rent faktisk manglede hjemmeholdet noget så banalt og samtidig vitalt, som kampgejst.

Derfor gik det gruelig galt efter den dårlige start i første halvleg, som der dog blev pyntet lidt på, men da Søndersø så også agterud spillede værterne efter pausen, stod afgørelsen på kampen klar, men trods nederlaget er Risøhøj placeret i midten af puljen, ganske som de ønskede det fra starten af året.

Topscorer for Risøhøj blev Andreas Wahl med ni mål. (hol)