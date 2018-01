- Jeg efterlyste mere fight og en forbedret indstilling til at hjælpe hinanden, og jeg skal love for, at der var fremgang i dag, jublede træneren. At det så kun blev til et enkelt point var ok, for Stenstrup var stort set bagud gennem hele kampen. Holdet nåede op til sidst og var endda foran 21-20, men BR'erne fik fortjent udlignet. Og så skal det med, at Stenstrup manglede to af de faste bagspillere. Christina Bakdahl scorede som den bedste otte mål. (wta)